56-летняя певица Валерия вышла на публику в прозрачном топе

56-летняя певица Валерия пришла на презентацию в прозрачном топе. Поверх него артистка надела укороченный жакет.

Об этом сообщает Газета.Ru.

Валерия посетила презентацию HiFi-стриминга Звук. Певица выбрала для выхода костюм коричневого цвета. На ней был прозрачный топ с жакетом и прямые брюки. Образ дополняли босоножки золотого цвета с острым мысом и серебряное ожерелье.

У Валерии был макияж с персиковыми тенями на глазах и блеском на губах. Волосы уложили в мягкие локоны.

Помимо певицы, мероприятие посетили ведущая Яна Чурикова, певец Коста Лакоста, продюсер Иосиф Пригожин и другие.

Муж Валерии рассказал, что их семья устроена таким образом, где каждый отвечает за «свои участки». При этом у обоих есть общие цели и задачи. Пригожин считает: в отношениях важно прислушиваться и уступать, иногда первым идти навстречу. По мнению продюсера: если мужчина любит женщину, то сделает для нее все.