54-летняя Марина Газманова через суд признала права на могилу дедушки. Об этом сообщает mk.ru.

По информации источника, дедушка знаменитости прошел всю Великую Отечественную войну, но по дороге домой с фронта тяжело заболел. Его направили в госпиталь, однако в ноябре 1945 года он скончался. Мужчину похоронили на Даниловском кладбище. Бабушка Марины ухаживала за могилой фронтовика, пока в 1980 году не ушла из жизни.

От мамы Газманова узнала, как выглядит захоронение и где примерно оно расположено. Однако, придя на кладбище, знаменитость заметила, что с таблички стерлись данные ее родственника, поэтому идентифицировать захоронение не удалось.

Марине пришлось обратиться в суд, чтобы признать за собой право на участок. На днях Савеловский суд Москвы определил место, где похоронен дедушка Газмановой.

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