52-летняя певица Кристина Орбакайте раскрыла местонахождение пропавшего сына Байсарова

В последнее время все внимание публики приковано к семейству Аллы Пугачевой. Год назад артистка перебралась в Израиль и оборвала связи с нашей страной. Подобному примеру последовали и ее родственники. Известно, что внук певицы Никита Пресняков переехал в США и там начал музыкальную карьеру с нуля. Позже выяснилось, что за границу отправился и еще один внук Пугачевой. Речь идет о 25-летнем Дени Байсарове, однако его местонахождение до сих пор оставалось под вопросом. В личном блоге звездная мама молодого человека решила избавиться от этой интриги.

Как выяснилось, сейчас 52-летняя Кристина Орбакайте отдыхает в Италии вместе с дочерью Клавдией. Компанию им составил и ее сын Байсаров. Певица даже показала совместное семейное фото, на котором родственники не скрывают радости от проведенного вместе времени.

«Сейчас мы в Италии. У нас совместные итальянские каникулы. Мы вместе, с любовью к вам», — цитирует «7Дней.ru» высказывание Орбакайте.

Рассмотрев снимок, пользователи Сети заметили, что с момента пропажи Дени сильно изменился: он похудел и сделал себе новую прическу.

Ранее мы писали о том, что 52-летнюю певицу Кристину Орбакайте заподозрили в романе с актером Кириллом Сафоновым. Подробности смотрите в этой статье.