50-летняя Шарлиз Терон сыграла нимфу Калипсо в «Одиссее» Кристофера Нолана

Об этом сообщает Entertainment Weekly.

Терон известна по ролям в фильмах «Монстр», «Безумный Макс: Дорога ярости» и «Атомная блондинка». Звезда получила одну из ключевых ролей в экранизации легендарной древнегреческой поэмы Гомера.

В показанной на фестивале сцене Одиссей в исполнении Мэтта Дэймона ведёт разговор с нимфой Калипсо на острове Огигия. По сюжету античного мифа, именно на этом острове нимфа удерживала героя в течение семи лет после окончания Троянской войны. В тизере Одиссей задаёт вопрос: «Как долго я здесь пробыл, Калипсо?»

Режиссёр Кристофер Нолан представил «Одиссею» как свой новый масштабный проект после триумфа «Оппенгеймера».

Напомним, на главную роль Одиссея Нолан пригласил Мэтта Дэймона, с которым ранее работал над фильмом «Интерстеллар». Дэймон уже неоднократно снимался у режиссёра и стал одним из его любимых актёров.