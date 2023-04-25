5 млн рублей: Тамара Гвердцители подняла цены на выступления и отказалась приезжать в РФ

Тамара Гвердцители уже давно не проживает на территории РФ. Как и многие ее коллеги, артистка год назад перебралась из России. Причиной этого стали не только политические взгляды, но и плохое самочувствие матери. Знаменитость вела уединенный образ жизни и почти не появлялась на публике. Однако, как сообщает Telegram-канал «Mash», певица планирует прервать творческую паузу.

Выяснилось, что ее продюсеры объявили о гастрольном туре, который пройдет в мае. Тамара Михайловна посетит 8 городов Америки. Билеты на концерт можно приобрести от 75 до 125 долларов. Кроме того, певица не отказывается и от корпоративов.

Знаменитость готова выступить перед публикой за 5 миллионов рублей, но при этом у нее есть важное условие: о мероприятии в России речи быть не может. Также артистка согласна рассмотреть все предложения после мая, когда пройдет ее гастрольный тур.

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