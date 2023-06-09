47-летняя балерина Анастасия Волочкова не боится выглядеть старше рядом с молодым ухажером

В последнее время все внимание публики приковано к Анастасии Волочковой. Дело в том, что балерина не только угодила в очередной скандал с алкоголем, но и представила нового молодого ухажера. Вот почему уже несколько дней имя знаменитости появляется в громких заголовках СМИ. На этот раз Анастасия вышла на связь и прокомментировала отношения с перспективным музыкантом.

Как оказалось, балерину не волнует большая разница в возрасте с молодым человеком. Кроме того, Волочкова считает, что не выглядит слишком взросло на его фоне, поскольку она тщательно следит за собой. Знаменитость никогда не скрывала своих изнуряющих тренировок у станка и суровых ограничений в питании.

«По стройности ног, красоте и молодости кожи дам фору любой 20-летней девочке. Не выгляжу на те годы, в которых живу», — цитирует StarHit высказывание Анастасии из эфира «Русского Радио».

Ранее психиатр Шуров заявил, что Анастасия Волочкова отрицает наличие алкогольной зависимости. Подробности смотрите здесь.

Не менее интересна та история, в которой стало известно, что муж Анны Седоковой развлекается в стриптиз-клубе после ссоры с певицей.