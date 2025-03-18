47-летняя актриса Екатерина Климова восхитила публику кадрами в весеннем образе

Актриса Екатерина Климова восхитила поклонников новой эффектной фотосессией. В личном блоге артистка поделилась кадрами в ярком весеннем образе.

На опубликованных фото 47-летняя Екатерина Климова предстала в мини-платье бирюзового оттенка с объемными рукавами и юбкой с цветочным принтом. Наряд подчеркнул стройную фигуру знаменитости. Актриса дополнила образ крупными серьгами и босоножками на каблуках. Артистка сделала выразительный макияж с акцентом на глаза и собрала волосы в высокую прическу в ретро-стиле. Она держала в руках яблоко и кокетливо позировала фотографу.

«Какой кайф работать с людьми, которые одновременно лучшие в своем деле и к тому же твои друзья! Делюсь с вами нашим творчеством и отличным настроением», — написала Екатерина Климова.

Поклонники оценили образ актрисы, назвав ее «женщиной удивительной красоты».

«Красавица! А глаза, какие глаза! Потрясающе красивая женщина!», «Женщина удивительной красоты! А как все красиво! Особенно ножки», «Годы шли, она не менялась. Это про Вас», — высказались в Сети.

Ранее мы писали о том, что Екатерина Климова засняла трендовое видео с двумя дочерями.