41-летняя Юлия Пересильд изменилась до неузнаваемости ради роли Круэллы

Актриса Юлия Пересильд кардинально сменила образ и изменилась до неузнаваемости. 41-летняя звезда фильма «Вызов» перевоплотилась в Круэллу Де Виль – персонажа из романа «101 далматинец».

В личном блоге Юлия опубликовала короткий видеоролик, на кадрах которого предстала в черно-белом парике, черном платье-комбинации и кружевных перчатках до локтей.

В этом образе Пересильд изображала выполнение домашних дел: мыла тряпкой пол, позировала у раковины с грязным бельем, протирала пыль с люстры и даже раскатывала тесто.

Пользователи Сети высоко оценили перевоплощение актрисы. Они выразили уверенность, что Пересильд отлично справилась бы с ролью Круэллы. Многие отметили, что хотели бы увидеть ремейк на фильм с Юлией в главной роли.