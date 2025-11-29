«4 года поливания России грязью для нее окупились»: Вика Цыганова — о Вайкуле, которую критикуют украинцы

Вика Цыганова отреагировала на скандал вокруг Лаймы Вайкуле, запевшей на украинском языке. В своем Telegram-канале певица порадовалась, что граждане Украины раскритиковали артистку, «поливавшую грязью» Россию на протяжении четырех лет.

Недавно Лайма Вайкуле снялась в новогодней рекламе украинской сети супермаркетов. В ролике артистка исполняет рождественскую песню «Щедрик» на украинском языке. Увидев кадры, жители Украины вспомнили о прошлом знаменитости, которая в советское время прославилась благодаря композициям на русском языке и долго работала в российском шоу-бизнесе. Вика Цыганова высмеяла певицу, которой «воздалось» от народа, к которому она «сбежала» из России. Артистка напомнила, как, находясь в эмиграции, ее коллега негативно высказывалась о стране, где обрела славу.

«Вайкуле запела на украинском. За деньги — да! <…> Похоже, 4 года поливания России, русского языка и русского народа грязью наконец для нее окупились. <…> Вайкуле сбежала сначала в США, затем в Прибалтику, где без устали поддерживала Украину и нахваливала украинский язык, называя его „самым певучим языком мира“. Символично, что смешали с грязью теперь ее сами украинцы, причем еще и на ненавистном русском языке, на котором Вайкуле пела в начале карьеры, буквально „переступая через себя“», — с усмешкой отметила Вика Цыганова.

Напомним, Лайма Вайкуле эмигрировала из России в 2022 году, отказавшись от сотрудничества со страной, где построила успешную карьеру. Сначала исполнительница хита «Еще не вечер» переехала в Латвию, а затем в США, где активно высказывалась против политики РФ. В одном из интервью певица заявила, что якобы «содержала весь Советский Союз», а также призналась: ей приходилось переступать через себя, исполняя песни на русском языке. В 2023 году артистка потребовала извинений и покаяния от россиян и заявила, что никогда больше не поедет в Россию.

Ранее Лайма Вайкуле заявила, что Россия вместо того, чтобы подражать Америке и стремиться к ее уровню жизни, «катится в дикость».