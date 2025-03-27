38-летняя Елена Перминова отправилась на отдых в Турцию с олигархом Лебедевым

Модель Елена Перминова случайно проговорилась, что отдыхает в Стамбуле вместе с детьми и бывшим гражданским мужем, миллиардером Александром Лебедевым, которого несколько месяцев назад променяла на молодого манекенщика Тараса Романова.

В личном блоге 38-летняя Елена показала кадры, на которых запечатлен ее поход с детьми в турецкую баню хамам. Она не стала скрывать, что компанию им составил и отец семейства. При этом Перминова не стала показывать Александра.

«Я готова приезжать сюда ради этого ритуала. Мы с Аришей в одном хаммаме, мальчики с папой – в другом», — рассказала Елена.

Напомним, в конце 2024 года Перминова и Лебедев объявили о расставании. Пара прожила вместе 19 лет, но официально отношения так и не оформила. Бизнесмен старше модели на 27 лет.

Ранее сообщалось, что в начале марта модель впервые вышла в свет с предполагаемым бойфрендом Тарасом Романовым. Они посетили гала-ужин в Париже. Позднее предпринимательница Оксана Бондаренко разместила в соцсетях фото, где Перминова и 29-летний Тарасов обнимались на светском вечере.