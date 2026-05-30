36 миллионов за 12 дней: романтическая драма «Вне кампуса» установила рекорд на Amazon Prime Video

Об этом сообщает издание Variety.

Сериал «Вне кампуса» рассказывает историю студенческой любви на фоне хоккейной команды. Несмотря на простую фабулу, проект оказался настолько востребованным, что моментально завоевал зрительские сердца.

За первые 12 дней после премьеры драма набрала 36 миллионов просмотров. Это позволило проекту занять третье место по популярности среди всех сериалов платформы Amazon Prime Video. Более того, стартовые показатели «Вне кампуса» превзошли результаты известных хитов, включая романтическую драму «Этим летом я стала красивой», которая ранее считалась одним из самых популярных молодёжных сериалов на платформе.

Романтические драмы о студенческой жизни в последние годы становятся всё более популярными у зрителей стриминговых платформ. Истории о первой любви, дружбе и взрослении традиционно собирают миллионные аудитории, особенно среди молодёжи.