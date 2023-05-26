36-летняя Виктория Дайнеко раскритиковала Ольгу Бузову и заявила, что ее песни — «хайп»

Ольга Бузова считается самой популярной девушкой России. Она сумела себя проявить и на ТВ, и на отечественной эстраде, вот почему знаменитость имеет большую армию поклонников. К слову, не все коллеги рады успеху Ольги. Многие из них неоднократно критиковали вокальные данные Бузовой. На этот раз о ее творчестве высказалась Виктория Дайнеко в эфире шоу Fametime TV.

Экс-возлюбленная Воробьева похвалила работоспособность Ольги, при этом она заявила, что ей не место на сцене. Виктория считает: «Петь должны певицы». Не понравился артистке и репертуар Бузовой. По ее словам, песни Ольги — «хайп и треш».

«Она молодец, но мне это все не нравится. Я зажмуриваюсь. Хочется закрыть глаза и никогда этого не видеть», — цитирует StarHit новое интервью Виктории.

Девушка добавила: ее негативные слова не связаны с завистью. О деятельности Бузовой она решила высказаться как профессиональная певица.

На данный момент ни Ольга, ни ее представители никак не реагировали на заявление Дайнеко.

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