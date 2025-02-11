36-летняя актриса Паулина Андреева сделала короткую стрижку

36-летняя актриса Паулина Андреева решилась на короткую стрижку. Радикальная смена имиджа произошла на фоне слухов о проблемах в браке с режиссером Федором Бондарчуком.

Фото с новой прической Андреева опубликовала в личном блоге. На кадрах Паулина предстала без макияжа, в черной кофте с коротким рукавом и кожаной юбке. Актриса закрыла комментарии к публикации.

Известно, что в настоящее время Паулина работает над драмой «Битва моторов». Фильм рассказывает о создании первой русской машины и ее триумфе на ралли в 1912 году. В картине играют Иван Янковский и Юра Борисов. Андреева выложила фото с Янковским в новом образе.

Ранее сообщалось о разводе Андреевой с Бондарчуком. Пара давно не появляется вместе, но о разрыве никто из супругов не объявлял официально. Друзья режиссера рассказывали, что он не изменял жене.