«28 миллионов на дороге не валяются»: семье вундеркинда Алисы Тепляковой выделят деньги на новое жилье

Отец девочки-вундеркинда Алисы Тепляковой Евгений рассказал, что у его семьи появилась возможность приобрести собственное жилье. Им могут выделить 28 миллионов рублей. Подробности узнал портал mk.ru.

Несколько недель назад Тепляков пожаловался, что его с детьми и женой выгнали из съемной квартиры, аренда в которой обходилась в 90 тысяч рублей в месяц. Хозяйка недвижимости, как оказалось, не ожидала, что там будет жить настолько большая семья и что она будет еще и увеличиваться. Поэтому, когда подошел срок договора, она решила не продлевать его с жильцами.

Евгений Тепляков до последнего отказывался выезжать из квартиры и даже заявлял, что главными в съемном жилье являются не собственники, а именно жильцы. Но покинуть апартаменты семье все же придется, но при хороших условиях. Оказалось, что родителям вундеркиндов дадут деньги на приобретение собственной недвижимости.

«Можно сказать, что помощь пришла очень вовремя, поскольку из письма следует, что семья Тепляковых состояла на учете как многодетная и что сумма более 28 000 000 рублей выплачивается семье в качестве компенсации за земельный участок, с учетом уже имеющейся в собственности недвижимости», — отметила правозащитница Мария Архипова.

Решение, примут Тепляковы деньги или нет, они должны будут озвучить до 30 августа 2024 года.

«Будем думать. 28 миллионов на дороге не валяются», — заявил Евгений Тепляков.

Ранее в семье Тепляковых родился девятый ребенок.