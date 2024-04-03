27-летняя фигуристка Аделина Сотникова выйдет замуж за теннисиста из Казахстана Дмитрия Попко. Мужчина сделал ей предложение руки и сердца.

Радостной новостью спортсменка поделилась в соцсетях.

Она опубликовала фотографию с избранником и подписала под снимком: «Я сказала да».

Подписчики принялись поздравлять пару и желать счастья. Многие отмечали, что Сотникова и Попко – «красивая пара»,

Напомним, у пары есть сын. Фигуристка родила мальчика в 2022 году. Сына назвали Адрианом. Спортсменка сообщила о рождении ребенка спустя неделю.

При этом Аделина до последнего скрывала беременность. Семь-восемь месяцев никто не подозревал, что пара ждет ребенка. В первое время на выступлениях она убирала опасные элементы.