Опубликовано 03 апреля 2024, 21:58
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27-летняя фигуристка Аделина Сотникова выйдет замуж за теннисиста из Казахстана
© Starface.ru
27-летняя фигуристка Аделина Сотникова выйдет замуж за теннисиста из Казахстана Дмитрия Попко. Мужчина сделал ей предложение руки и сердца.
Радостной новостью спортсменка поделилась в соцсетях.
Она опубликовала фотографию с избранником и подписала под снимком: «Я сказала да».
Подписчики принялись поздравлять пару и желать счастья. Многие отмечали, что Сотникова и Попко – «красивая пара»,
Напомним, у пары есть сын. Фигуристка родила мальчика в 2022 году. Сына назвали Адрианом. Спортсменка сообщила о рождении ребенка спустя неделю.
При этом Аделина до последнего скрывала беременность. Семь-восемь месяцев никто не подозревал, что пара ждет ребенка. В первое время на выступлениях она убирала опасные элементы.
Источник фото:Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Лилия Караева