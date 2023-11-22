27 декабря в столичном VK Stadium состоится премьера новогоднего шоу «Мульт и Елка»

Киностудия «Союзмультфильм» представит для жителей столицы и гостей города официальную новогоднюю елку в формате шоу «Мульт и Елка». Мероприятия пройдут с 27 декабря по 7 января включительно.

«Москвичей и гостей новогодней столицы ждут 32 шоу для родителей и детей от 0 до 12 лет. Официальная елка киностудии «Союзмультфильм» представит новый, объединяющий поколения формат. У родителей появится возможность познакомить детей с любимыми мультгероями детства — Винни-Пухом, Попугаем Кешей, Вовкой из Тридевятого царства и другими, а юные зрители будут рады увидеть любимого блогера Милану Хаметову, общая аудитория которой в соцсетях составляет более 12 миллионов подписчиков», - рассказывают организаторы.

Оба поколения по достоинству оценят технологическое совершенство шоу «Мульт и Елка» на стыке медиа, интерактива и спецэффектов, уверены создатели шоу. Дополнят впечатление зрелищные музыкальные номера с воссозданными с помощью нейросети голосами персонажей «Союзмультфильма», акробатическими трюками, танцами и воздушными полётами артистов под крышей.

Полностью погрузиться в новогодние приключения героев шоу позволят передовые технические возможности VK Stadium, которая является одной из крупнейших площадок Москвы. Важным преимуществом для гостей станет городская подземная парковка, расположенная на Балтийской улице напротив центрального входа в зал, где можно будет оставить автомобиль на время шоу.

Сюжет шоу «Мульт и Елка» основан на уникальном формате «распаковки», где с каждым новым уровнем повествования герои будут преображаться за счёт приобретенных знаний. События развернутся вокруг главного героя, обыкновенного мальчика, который станет обладателем необычного приложения, однако его любопытная сестра откроет подарок первой, и внезапно окажется внутри гаджета. Чтобы выручить сестру, мальчику предстоит погрузиться в виртуальные миры и примерить на себя образы их обитателей, среди которых будут и герои «Союзмультфильма». Проводником в цифровом пространстве выступит блогер Милана Хаметова, которая поможет главному герою обрести супер-способности, сделать правильный выбор и спасти свою сестру до того, как часы пробьют полночь.