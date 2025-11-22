25-летний Xolidayboy замахнулся на дорогостоящий бизнес, которого нет в России

Xolidayboy заявил, что открывает бизнес, которого в России еще никто не делал. Подробности приводит Telegram-канал «Звездач».

25-летний артист, уже ставший одним из самых обсуждаемых артистов поколения, поделился планами, выходящими за рамки творчества. Иван напомнил, что стал первым молодым исполнителем, которому удалось собрать два стадиона подряд на своих сольных концертах.

Поклонники давно задаются вопросом, почему артист избегает дуэтов, ведь его голос и тексты идеально подходят для коллабораций. Однако музыкант честно признался, что пока просто не встретил человека, с кем «совпадёт по душе». Зато Иван готовится к другому амбициозному шагу — запуску собственного дела.

По словам музыканта, проект, который он задумал, не только непрост в реализации, но и абсолютно уникален для России.

«Это очень труднореализуемая история, эта ниша не занята у нас в стране, это будет очень дорого мне стоить. Если это получится, это будет красиво. В созидательной сфере», — раскрыл певец.

Несмотря на сложность и высокую стоимость будущего начинания, Xolidayboy настроен решительно и воспринимает проект как возможность создать нечто значимое и по-настоящему новое.

