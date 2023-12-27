25 февраля в Санкт-Петербурге пройдет «Золотой Граммофон»

В конце ноября в Москве отгремела главная музыкальная награда страны – XXVIII Церемония вручения Премии «Золотой Граммофон». Вслед за ней грандиозное шоу по традиции пройдет в Санкт-Петербурге – 25 февраля 2024 года, где зрителей будет ждать не менее яркое шоу!

На сцену Ледового Дворца выйдут: Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Мари Краймбрери, Артур Пирожков, Artik & Asti, Митя Фомин, Ирина Дубцова, Наталья Подольская, Юлианна Караулова, Filatov&Karas, Денис Клявер, Юлия Савичева и другие звёзды.

Проводниками в мир музыки, отвечающими за атмосферу и настроение станут Николай Басков и Елена Север.

«Золотой Граммофон» – уникальное событие в российском шоу-бизнесе. Вот уже 28 лет Премия удивляет зрителей масштабными номерами и яркой сценографией. Из года в год она становится подведением музыкальных итогов года.

«Мы рады представить самое грандиозное музыкальное шоу «Золотой Граммофон» жителям Санкт-Петербурга, – говорит музыкальный продюсер «Русской Медиагруппы» Светлана Столповских. – «Русская Медиагруппа» одно за другим проводит крупнейшие музыкальные шоу. Конец года для нас ознаменовался масштабной XXVIII Церемонией вручения Премии «Золотой Граммофон» в московском «Крокус Сити Холле», а Новый год мы встретим не менее грандиозным концертом в Санкт-Петербурге. Для нас очень важно, чтобы жители разных городов России могли смотреть вживую музыкальные шоу высочайшего качества».

Билеты на «Золотой Граммофон Санкт-Петербург» от организатора.