16:39, 23 октября 2022
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24-летняя внучка Леонида Якубовича поразила своим внешним видом
О жизни семьи ведущего шоу «Поле чудес» мало известно. Однако в сеть попала фотография внучки Леонида Якубовича, которая заворожила поклонников.
На снимке изображена девушка с рыжеватыми волосами, мягкими чертами лица и стройной фигурой. Подписчики удивились, как можно было скрывать такую красавицу от общественности.
Отмечается, что девушка не пользуется знаменитостью деда и зарабатывает деньги самостоятельно.
Фото: youtube.com
Источник:Дни24
Автор:Елизавета ИвлеваТеги: