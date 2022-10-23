24-летняя внучка Леонида Якубовича поразила своим внешним видом

О жизни семьи ведущего шоу «Поле чудес» мало известно. Однако в сеть попала фотография внучки Леонида Якубовича, которая заворожила поклонников.

На снимке изображена девушка с рыжеватыми волосами, мягкими чертами лица и стройной фигурой. Подписчики удивились, как можно было скрывать такую красавицу от общественности.

Отмечается, что девушка не пользуется знаменитостью деда и зарабатывает деньги самостоятельно.

Фото: youtube.com