230 тысяч рублей в сутки: как жена Александра Реввы скромно отдыхает на мальдивской вилле

Свою девичью фамилию супруга актера предпочитает держать в тайне. По ее убеждению, после свадьбы жена обязана взять имя супруга.

Свадьбу популярный актер и успешная бизнес-леди играли - что бы уж наверняка - четыре раза, и всякий раз на лучших заморских курортах. А обвенчались перед Богом и людьми на Кипре.

Православное Рождество супруги предпочитают отмечать на Мальдивах. В 2023 году они выбрали остров Soneva, где, по словам Анжелики, так чисто, что можно ходить только босиком, дружить с ручными кроликами, заниматься спортом и медитировать.

Проживает счастливая чета на вилле, цена за которую начинается от 230 тысяч рублей за сутки.

Когда-то в родном Краснодаре маленькая Анжелика, по ее словам, была счастлива, «ожидая после бассейна с мокрыми волосами на морозе трамвая и кушая рогалик на 5 копеек».

Только не подумайте, что нынешняя жизнь – заслуга одного лишь Реввы. Его супруга знает пять иностранных языков и успешно занимается модельным бизнесом и продажей эксклюзивных ювелирных изделий.