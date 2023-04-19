20-летняя дочь Чулпан Хаматовой получила грин-карту США
Народная артистка РФ Чулпан Хаматова – человек закрытый, и распространяться о себе не любит. И потому о причинах, побудивших ее взять в 2003 году из Дома малютки грудного ребенка, можно лишь догадываться: на тот момент со своим первым мужем актриса рассталась и воспитывала годовалую дочь Арину.
Забирала чуть ли не с боем, администрация детдома ждала взятки.
Асю кололи какими-то лекарствами, называли «больной», не хотели отдавать, говорили, что не выживет. Лишь много позже, уже за границей, врачи подтвердили то, в чем Чулпан была уверена с самого начала: ребенок совершенно здоров.
Оказавшись год назад в Латвии с тремя дочерями, Чулпан Хаматова продолжила свою театральную карьеру. Арина поступила в музыкальную школу, Ася начала изучать юриспруденцию в Академии внешней торговли, младшая Ия отправилась в школу.
Казалось, жизнь семьи Хаматовых более или менее налаживается.
Новость о том, что Ася получает вид на жительство в США стала внезапной.
Получить грин-карту Соединенных Штатов было делом непростым. Но в нынешней политической ситуации для гражданки России, какой все еще остается Ася, это почти немыслимо.
Нет у 20-летней девушки ни жениха, ни близких родственников, ни работодателя, ни средств, чтобы внести инвестицию в экономику Соединенных Штатов.
Одна из версий: просьба о предоставлении политического убежища. Вторая версия: получению грин-карты как-то поспособствовало высшее учебное заведение, в котором учится средняя дочь Чулпан Хаматовой.