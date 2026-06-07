20 лет без вести: что случилось с актёром из фильмов «Бетховен» Джо Пихлером

Джо Пихлер прославился благодаря своим ролям в семейных комедиях «Бетховен 3» и «Бетховен 4», а также участвовал в съёмках популярных телесериалов в 90-е годы.

В январе 2006 года актёр отправился на вечеринку с друзьями. После этого он внезапно перестал выходить на связь и пропал без вести. С тех пор никто ничего не слышал о судьбе молодого человека.

За 20 лет полиция не смогла установить ни одной зацепки, которая помогла бы прояснить обстоятельства таинственного исчезновения. Дело остаётся открытым, но расследование не продвигается.

Напомним, 5 июня 2025 года Джо Пихлеру исполнилось бы 39 лет. Его история стала одной из самых загадочных в шоу-бизнесе — актёр словно растворился в воздухе, не оставив никаких следов.