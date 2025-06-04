19-летняя невеста Григория Лепса Аврора снялась с певцом без рубашки на отдыхе
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Невеста певца Григория Лепса показала их новое совместное фото. На кадре 19-летняя Аврора Киба позировала в летнем костюме с шортами и топом, а ее возлюбленный стоял рядом с ней с оголенным торсом.
Весной избранница Лепса улетела из России, чтобы продолжить обучение в Лондоне. Еще в конце мая она публиковала снимки из Англии, а теперь, по всей видимости, отдыхает на каком-то морском курорте вместе с 62-летним женихом.
В личном блоге Аврора опубликовала новый снимок с Григорием. Они оба были в пляжных образах и позировали в зеркале. Григорий хоть и не полностью был в кадре, но поклонники все равно смогли разглядеть его постройневшую фигуру, а также большое тату на груди. Оба на фото улыбались, тем самым демонстрируя, что им все равно на слухи об их паре.
Напомним, что предложение руки и сердца Лепс сделал Кибе еще в прошлом году. Однако со свадьбой они не торопятся. Певец отшучивался — торжество будет летом, но пока не понятно какого года. Многие поклонники продолжают сомневаться в отношениях артиста со студенткой. Но другие звезды шоу-бизнеса уверяют, что у них все по-настоящему.
Ранее Катя Лель рассказала о любви Григория Лепса и Авроры Кибы.