19-летняя невеста Григория Лепса Аврора снялась с певцом без рубашки на отдыхе

Невеста певца Григория Лепса показала их новое совместное фото. На кадре 19-летняя Аврора Киба позировала в летнем костюме с шортами и топом, а ее возлюбленный стоял рядом с ней с оголенным торсом.

Весной избранница Лепса улетела из России, чтобы продолжить обучение в Лондоне. Еще в конце мая она публиковала снимки из Англии, а теперь, по всей видимости, отдыхает на каком-то морском курорте вместе с 62-летним женихом.

В личном блоге Аврора опубликовала новый снимок с Григорием. Они оба были в пляжных образах и позировали в зеркале. Григорий хоть и не полностью был в кадре, но поклонники все равно смогли разглядеть его постройневшую фигуру, а также большое тату на груди. Оба на фото улыбались, тем самым демонстрируя, что им все равно на слухи об их паре.