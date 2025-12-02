18-летний сын Татьяны Булановой Никита опубликовал редкие кадры с возлюбленной

Младший сын певицы Татьяны Булановой поделился новыми кадрами с футбольного матча, который он посетил вместе со своей девушкой. В личном блоге 18-летнего Никиты появились снимки с его возлюбленной.

На первом фото наследник артистки запечатлен на трибуне стадиона рядом с молодой блондинкой. На втором — пара снялась в лифте во время поцелуя. Молодой человек редко делится с подписчиками подробностями своей личной жизни. Известно, что пока он живет с мамой.

В настоящее время Никита активно развивает карьеру рэпера, он исполняет свои песни под псевдонимом Bulanow. При этом заслуженная артистка России не возражает против выбора сына. Однако о творчестве наследника она узнала из СМИ. Более того, парень всячески отказывается от помощи известной родительницы и хочет всего добиться самостоятельно.

Никита родился в браке Булановой с Владиславом Радимовым. Ее старший сын, Александр, сейчас живет и работе в Санкт-Петербурге.

Ранее мы писали о том, что бывшие танцоры Татьяны Булановой выступили в Санкт-Петербурге с группой «Марсель».