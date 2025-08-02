«18 лет он ничего не говорит»: Волочкова трогательно обратилась к отцу по особому поводу

Анастасия Волочкова показала редкие фото с отцом по особому поводу.

В честь 78-летия Юрия Волочкова артистка опубликовала архивный черной-белый снимок, где она позирует вместе с родителем: маленькая девочка обнимает папу за шею.

Сейчас Юрий Волочков нуждается в постоянном уходе после двух инсультов. По словам балерины, она гордится своим отцом, от которого унаследовала лучшие качества, включая и трудолюбие. Анастасия счастлива, что она и ее дочь Ариадна с гордостью носят его фамилию

«Папа — чемпион СССР по настольному теннису. И заслуженный тренер сборной России, вырастивший чемпионов. Папой мне были привиты лучшие качества, такие как трудолюбие, упорство, харизма, стремление к победе и умение побеждать, чувство юмора, сексуальность, доброта, непосредственность, сила духа, сила воли, дисциплина и многие другие», — сообщила Волочкова.

Артистка также напомнила, что в возрасте 60-ти лет ее отца разбил инсульт.

«18 лет он ничего не говорит при полном сознании и в инвалидной коляске. Все эти годы для меня это отчаяние и горе... Послезавтра я буду у папы. Он у меня единственный и неповторимый», — добавила балерина.

Ранее мы писали о том, что жена Тимура Хайдарова перекроила лицо у пластического хирурга и показала результат.

Также сообщалось, что Анастасия Волочкова высказалась о новой солистке Большого театра.