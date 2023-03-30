17 домов Валерия Меладзе: экскурсия по объектам недвижимости звездного певца

Осенью прошлого года авторитетный статистический ресурс опубликовал список десяти самых высокооплачиваемых музыкантов России.

Валерий Меладзе оказался на восьмом месте, пропустив вперед Серея Шнурова, Филиппа Киркорова, Григория Лепса, Диму Билана, Стаса Михайлова, БИ-2 и Николая Баскова.

А сейчас в Сети появился еще один список. Это 17 объектов недвижимости, которые принадлежат либо самому Меладзе, либо его родным и близким.

Среди них особняк в элитном поселке «Миллениум парк» на Новорижском шоссе, ориентировочной стоимостью в 650 млн рублей – он записан на мать Валерия Шотаевича. Напротив – еще один похожий дом, по словам самого певца, «для брата Константина».

В Москве, на Оршанской улице живет старшая дочь певца Инга. Жилая площадь этой квартира в высотке - 130 кв м., цена около 40 млн. рублей.

Средняя дочь, 23-летняя Софико, по некоторым сведениям, владеет недвижимостью в ЖК «Набоков» на Остоженке. В элитном доме всего 15 квартир, трехкомнатные стоят по 214 млн. рублей, четырехкомнатные – по 462 млн. рублей.

У младшей – 20-летней Арины – трешка в красногорском ЖК «Рублевское предместье», отцовский подарок оценивается в 30 млн. Есть еще квартира-студия на верхних этажах ЖК «Матч-Пойнт» на улице Василисы Кожиной, также за 30 млн., и другие, не менее дорогие жилища.

Ну а зарегистрирован спонсор всей этой недвижимости в малогабаритной трешке на окраине Москвы. Квартира эта оценивается не дороже 20 млн.