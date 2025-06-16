16-летняя актриса Анна Пересильд опровергла участие в шоу о беременных подростках. Звезда сериала «Слово пацана» утверждает, что появившееся видео с ней – проделки нейросети.

Кто-то создал видео, на котором Анна заявляет, что стала участницей проекта «Мама в 16». Сгенерированный голос Пересильд сообщил: «Я здесь для того, чтобы рассказать вам свою историю».

В ролике отмечается, будто Анна беременна от певца Вани Дмитриенко. Актриса назвала видео «трэшем».

«Какое-то видео о том, что я якобы беременна в 16… Не знаю, что это такое, как с этим быть! Потому что мне уже некоторые знакомые пишут: «Аня, это что, правда?» Я говорю: «Нет, это нейросеть!» В общем, ужас. Не верьте, пожалуйста, этой чуши», - призналась звезда и призвала не вестись на провокацию. Ее слова приводит Kp.ru.

Пересильд отметила, что в данной ситуации ей «смешно и страшно». Страшно от того, что нейросети могут запутать близких.

Ранее Дмитриенко в интервью журналистке Ксении Собчак заявил, что у них с Анной «крутые теплые отношения».