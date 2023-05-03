15 млн рублей: семья 46-летнего Костомарова потратит внушительную сумму на его протезы

10 января стало известно о госпитализации Романа Костомарова с пневмонией, и с тех пор все внимание публики приковано к фигуристу. За время, проведенное в больнице, Олимпийский чемпион пережил инсульт, ампутацию конечностей и множество других недугов. К счастью, на сегодняшний день его состояние улучшилось: спортсмен уже может общаться с семьей и готовится к протезированию. На связь с Пятым каналом вышел врач Иван Худяков и рассказал о стоимости предстоящей процедуры.

Как выяснилось, семье Романа предстоит потратить внушительную сумму. Речь идет о миллионах. «Если говорим про бионические протезы, то их стоимость начинается от одного миллиона. Дальше есть за пять, за десять и пятнадцать миллионов», — высказался эксперт.

Также врач Литвиненко добавил: современные технологии способны полностью заменить человеку утраченную конечность. Вот почему многие специалисты неоднократно заявляли, что при помощи бионических протезов Роман сможет вернуться на лед.

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