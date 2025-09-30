13-летняя дочь певицы Жасмин Маргарита Шор выступила на большой сцене

С 26 по 29 сентября в Москве прошел Международный инклюзивный форум креативных индустрий (МИФКИ), организованный АНО «Евразия» совместно с благотворительным фондом «Семейная в помощь». Художественный руководитель проекта – заслуженная артистка России, народная артистка Дагестана певица Жасмин. На большой сцене выступила ее 13-летняя дочь Маргарита Шор.

Целью форума стало создание единого инклюзивного пространства стран Евразии и расширение межкультурных связей.

«Всю свою жизнь я наблюдала, какую невероятную силу способны дарить искусство и творчество, как они стирают любые, даже казавшиеся непреодолимыми границы. Отправной точкой стало знакомство с детской инклюзивной студией «Сны Алисы». Я видела, как на сцене под светом софитов дети с особенностями развития творили настоящее чудо. Такая работа должна быть системной. МИФКИ – важнейший шаг в этом направлении. На этом международном форуме особенные дети со всего континента смогут раскрыть свой потенциал под руководством опытных наставников. Я верю, что именно такие проекты строят будущее, в котором главными ценностями становятся доброта, талант и человечность», – отметила певица Жасмин.

Событие собрало около тысячи человек из России, в том числе из ДНР и ЛНР, стран СНГ (Беларуси, Молдовы, Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана), из Абхазии и Грузии. Это дети и молодые люди в возрасте от 10 до 35 лет с инвалидностью и ОВЗ, а также нейротипичные участники. Кроме того, в форуме приняли участие педагоги, эксперты и представители организаций, работающих в сфере инклюзии.

Амбассадорами форума выступили: певец, музыкант, поэт, актер и телеведущий Родион Газманов; заслуженная артистка РФ, актриса театра и кино, кинорежиссер и телеведущая Оксана Сташенко; другие общественные и культурные деятели. В деловой программе МИФКИ приняли участие: певица Диана Гурцкая, российская актриса театра, кино и телевидения Елена Борщёва, российский актер, мастер боевых искусств Владислав Дёмин, режиссер и продюсер, основатель онлайн-кинотеатра «Ноль Плюс» Николай Данн, член Союза художников России художник Иван Галаничев.

Народный артист России, композитор и музыкальный наставник спектакля «Буратино и золотой ключик» Алексей Рыбников поблагодарил участников и отметил, что считает настоящим счастьем видеть, как дети выбирают его музыку и исполняют ее. По словам маэстро, это только начало большого пути, и очень важно ставить перед собой высокие цели и стремиться к их достижению. Спектакль «Буратино и золотой ключик» – результат совместной работы творческой команды певицы Жасмин и благотворительного фонда «Семейная в помощь» (инклюзивная студия «Сны Алисы»).

Ярким моментом стало выступление дочери Жасмин. Маргарита Шоу, сценический псевдоним Маргариты Шор, исполнила песню о дружбе, написанную специально для МИФКИ, и призналась: «Здесь мы все чувствуем себя одной большой семьей».

Певица Жасмин выступила с песней «Мы похожи». Особым стало выступление Родиона Газманова, который спел дуэтом с юной участницей с ОВЗ. Номер стал символом поддержки инклюзивных ценностей и единения всех талантливых людей, независимо от их особенностей.

«Международные конкурсы и проекты «Евразии» помогают ребятам континента найти единомышленников, узнать больше о культуре России, отдохнуть у моря и, главное, подружиться. Активная и неравнодушная молодежь участвует в наших волонтерских и патриотических программах, приезжает в Россию, чтобы составить о ней свое мнение», – сказал вице-спикер Госдумы РФ, руководитель международного патриотического движения «Победа 9/45» Борис Чернышов.

Отдельное внимание АНО «Евразия» уделяет поддержке детства и развитию инклюзивного творчества. В ближайшее время организация планирует открыть специализированные центры для особенных детей в Москве, а также в Бишкеке и Нарыне в Кыргызской Республике. Эти проекты станут важным шагом в расширении инфраструктуры инклюзивного образования на евразийском пространстве.

МИФКИ стал первым международным проектом такого масштаба, где инклюзивное искусство и творчество представлены не как исключение, а как равноправная часть культурного процесса.