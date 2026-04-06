«1+1=3. Вот такие у нас новости»: сестра Ольги Бузовой Анна объявила о первой беременности

Анна опубликовала видео со съемок, на котором позирует в шортах и укороченном кардигане. Наряд подчеркнул заметно округлившийся животик будущей мамы.

«1+1=3. Вот такие у нас новости. Мы очень счастливы. Всем любви», — поделилась радостью блогерша.

Анна Бузова известна как младшая сестра певицы и телеведущей Ольги Бузовой. В отличие от звездной сестры, Анна ведет менее публичный образ жизни, хотя и активно общается с подписчиками в соцсетях.

Ребенка Анна ждет от своего избранника — бизнесмена Константина Штрыкина. Пара находится в отношениях уже 18 лет. Для 37-летней Анны это первая беременность, о которой она мечтала много лет.

Напомним, для Ольги Бузовой это станет первым опытом в роли тети. Старшая сестра пока не комментировала радостную новость публично.