104 года со дня рождения Владимира Этуша: что осталось дочери после многолетнего конфликта

Владимир Абрамович Этуш — один из самых любимых актёров советского и российского кино. За свою долгую карьеру он снялся в 75 фильмах и десятилетиями служил в Театре имени Вахтангова, куда пришёл после окончания Театрального училища имени Б. В. Щукина.

При всенародной любви личная жизнь актёра складывалась непросто. Этуш был женат четыре раза и многие годы находился в конфликте с единственной дочерью.

После смерти артиста весной 2019 года встал вопрос о разделе наследства. Владимир Абрамович оставил квартиру у Патриарших прудов в центре Москвы, дачу в престижном посёлке «Дом поэтов» и денежные сбережения. Общая стоимость имущества оценивалась в миллионы рублей.

Актёр успел составить завещание, в котором распорядился своим имуществом. Несмотря на многолетнюю размолвку с дочерью, именно она являлась потенциальной наследницей.

Напомним, Владимир Этуш ушёл из жизни в возрасте 96 лет. Его роли в советских фильмах до сих пор остаются эталоном актёрского мастерства и любимы зрителями разных поколений.