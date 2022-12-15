100 тысяч евро и частный самолет: Максим Галкин* готов вернуться в Россию на определенных условиях

После начала специальной военной операции Максим Галкини Алла Пугачева в спешке покинули территорию РФ, тем самым выражая неодобрительное отношение к происходящему. Супруги обосновались в Израиле и периодически напоминают о себе гневными высказываниями в адрес соотечественников. Отказавшись от России, звездная пара сделала только себе хуже. Поговаривают, в других странах выступления избранника Аллы Борисовны не пользуются спросом. На фоне этого появилась информация о том, что Галкин готов вернуться в РФ, но на определенных условиях.

Юморист требует частный самолет, личную охрану, а также оплату за выступление в размере 100 тысяч евро. Тем не менее Табриз Шахиди убежден, что россияне не захотят увидеть на корпоративах Максима. «Даже в ОАЭ его не зовут богачи на частные мероприятия», — поделился мнением мужчина.

Ранее сообщалось о том, что экс-супруг Заворотнюк сделал смелое заявление о ее болезни. Подробности читайте в этой статье.