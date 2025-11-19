«100%»: миллиардер Павел Дуров рассказал, какие девушки ему нравятся

Создатель мессенджера Telegram и основатель соцсети «ВКонтакте» Павел Дуров заявил, что при выборе спутницы жизни карьера женщины не играет для него никакой роли.

В личном блоге он отреагировал на пост пользовательницы, обратившейся к мужчинам с вопросом, правда ли они скорее предпочтут отношения с официанткой, чем с корпоративным директором, если первая создает комфортные отношения?

Дуров ответил на поставленный девушкой вопрос утвердительно.

«100%», - приводит его слова Газета.Ru.

При этом Павел не стал развивать тему и вступать в обсуждение.

В настоящее время 41-летний миллиардер Павел Дуров состоит в отношениях с 25-летней блогершей Юлией Вавиловой, которая также называет себя криптоинвестором.

Ранее экс-возлюбленная основателя Telegram и мать троих его детей Ирина Болар вышла на связь в соцсетях в годовщину расставания и отметила, что ей потребовалось три года все расставить по местам.

Также Болгар жаловалась, что Дуров не помогает финансово детям. Ее не устроило, что миллиардер планирует отложить наследство на 30 лет и разделить между всеми своими биологическими детьми, которых больше 100.