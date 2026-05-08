«10 новых важных функций и более 200 улучшений»: Павел Дуров анонсировал масштабное обновление Telegram

Об этом основатель популярного мессенджера сообщил в своём телеграм-канале.

Павел Дуров стал известен как создатель крупнейшей российской социальной сети «ВКонтакте», которая выросла из студенческого форума. Позже предприниматель основал глобальный мессенджер Telegram, который в марте 2025 года достиг миллиарда активных пользователей в месяц. Дуров имеет четыре гражданства: России, ОАЭ, Сент-Китс и Невиса, а также Франции.

«Масштабное обновление Telegram — 10 новых важных функций и более 200 улучшений», — написал основатель мессенджера в своём канале.

Предприниматель пообещал, что новые возможности значительно улучшат пользовательский опыт. Среди ключевых изменений — внедрение искусственного интеллекта в работу приложения.

Детали обновления станут доступны пользователям в ближайшее время.

Напомним, в 2006 году Дуров окончил филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета. В августе 2024 года предприниматель был арестован во Франции, однако позже освобождён.