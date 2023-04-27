10 млн долларов: Елена Блиновская предлагала взятку следователю за подписку о невыезде

За минувшие часы Елена Блиновская стала главным ньюсмейкером. Дело в том, что у знаменитости возникли серьезные проблемы с законом. Она уклонялась от уплаты налогов и задолжала государству почти 918 миллионов рублей. Не так давно Блиновскую задержали в Смоленской области при попытке бегства из РФ. Оказывается, тогда Елена вновь нарушила закон.

Как сообщает StarHit со ссылкой на один Telegram-канал, при задержании женщина предлагала взятку должностному лицу. Сперва она озвучила сумму в пять миллионов долларов за подписку о невыезде. Затем Блиновская подняла ставку и предложила следователю 10 млн долларов, но при этом попросила не запрещать ее деятельность.

К слову, сотрудники правоохранительных органов не пошли на должностное преступление и отказались от взятки.

Существует версия, что Елену могли предупредить о задержании ее знакомые из полиции. Если это подтвердится, то их привлекут к уголовной ответственности.

Ранее мы писали о том, что ждет Блиновскую после задержания при попытке бегства из РФ. Подробности смотрите в этой статье.