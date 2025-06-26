10-летняя певица Милана Учайкина рассказала, почему записала патриотический трек

10-летняя звезда хита «Девчачий чат» Милана Учайкина выпустила новую песню — «Потому что я русская». Премьера состоялась 24 июня в московском Театре на Цветном при поддержке Детского радио.

Это уже третий релиз юной исполнительницы на лейбле «Ура! Музыка». Ее предыдущий трек — «Девчачий чат» — стал вирусным в TikTok, Likee и других соцсетях, собрав тысячи пользовательских видео.

«Когда артист и песня идеально сочетаются, получаются настоящие хиты, которые занимают места в чартах и сердцах слушателей. «Потому что я русская» – это осознанный шаг в творчестве Миланы. Мы сделали акцент на патриотической теме, потому что детская музыка должна не только развлекать, но и прививать культурные ценности», – подчеркнул руководитель лейбла и автор песни Олег Сергеенко.

На презентации Милана исполнила новый трек, а также свои предыдущие хиты — «Девчачий чат» и «Пятиклашка». Гостями мероприятия стали юные блогеры Мирослава и Злата Быковы, Арина Жулина, Алиса Буслова и другие. Особенным моментом стало совместное выступление с артистом «Мишка ТОП», который представил песню «Дружные дети».

Депутат Госдумы и заслуженный артист России Денис Майданов поддержал Милану видеопоздравлением.

«Я горжусь, что я русская, и хочу, чтобы другие дети тоже это чувствовали. Этой песней я говорю – соцсети не самое главное в жизни, нужно отвлекаться от них и смотреть по сторонам», – добавила Милана.