«10 лет на душевной доброте»: сиделка годами бесплатно ухаживала за Иваном Краско, о котором забыли дети

Сиделка покойного Ивана Краско рассказала, что 10 лет бесплатно ухаживала за актером, пока родные сыновья не интересовались его здоровьем. В эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ Дарья Пашкова также заявила, что после смерти артиста его семья потребовала от нее 10 тыс. рублей.

По словам помощницы актера, они случайно познакомились в Санкт-Петербурге. Иван Краско попросил Дарью помочь ему в написании книги. Сначала девушка помогала артисту как соцработник и получала за это 25 тыс. рублей. Когда же состояние знаменитости ухудшилось, она полностью взяла его под опеку.

«У него было только боковое зрение, центрального не было. Лет через пять, когда зрение стало еще хуже, я поняла, что надо подключаться полностью. Буквально в том году перевезла его к себе домой, к родителям, и он жил у нас целый год», - поделилась сиделка Ивана Краско.

Дарья Пашкова утверждает, что сыновья актера не интересовались ни его жизнью, ни его здоровьем. Сам Иван Краско считал, что его дети «на темной стороне». В это же время, как отметила девушка, она безвозмездно ухаживала за тяжелобольным артистом в течение 10 лет.

«Он замечательный человек, сильный, добрый, справедливый, очень многому меня научил. Последний год было, конечно, тяжело, потому что он уже стал лежачим, и мне, хрупкой девушке, было тяжеловато его поднимать… 10 лет я на душевной доброте — просто бесплатно», - рассказала Дарья Пашкова.

И все же помощница Ивана Краско призналась, что последние два года актер иногда благодарил ее небольшими суммами. 9 августа 2025 года артист скончался в возрасте 94 лет от осложнений, вызванных инсультом и раком. Дарья Пашкова была вынуждена сама собирать деньги на похороны. Когда же девушке удалось найти 10 тысяч, бывший директор Ивана Краско попросил ее оставить сумму себе. Узнав об этом, сыновья и экс-супруга актера потребовали вернуть эти деньги, говорит женщина.

«Начали требовать у меня 10 тысяч. До сих пор требуют», - заявила помощница артиста.

Ранее сын Ивана Краско заявил, что сиделка сняла деньги с карты актера после его смерти: «Это вообще какой-то кошмар был…»