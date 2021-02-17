Звездный тренд — кимоно: певица Pink и Кристина Агилера научат носить его стильно
Фото: Instagram @xtina
Любопытную вариацию на тему японского национального костюма не так давно предложила Pink. Певица забавлялась с дочкой, снимая забавное видео, а заодно — показала огненно-красное кимоно с контрастными деталями на морскую тему: низ наряда украсили кораллы и проплывающие мимо рыбы.
По-настоящему стильно умеет носить кимоно Кристина Агилера, и в арсенале певицы этот предмет гардероба появляется не первый раз. Так, например, в центре внимания оказался шелк, бесконечный шлейф, дерзкий корсет, акцентирующий талию, и брутальные ботфорты из лакированной кожи. Среди поклонниц кимоно оказались Мадонна и Крисси Тейген, и обе сделали ставку на максимально ярки цветочный принт. Больше образов — в нашей фотогалерее.
Это важно знать:
«Мои 100 рублей никому не помогут». Мифы и правда о благотворительности
Как научить ребенка помогать другим. 7 главных советов
Признаки фондов, которым можно без страха отдать деньги
Фото: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!