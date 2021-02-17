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Звездный тренд — кимоно: певица Pink и Кристина Агилера научат носить его стильно

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Кристина Агилера

Фото: Instagram @xtina

Кимоно доказывает свой статус универсальной и удобной вещи на все случаи жизни. Селебрити активно используют эту деталь гардероба не только для выступлений, но и дефилируют в них в свободное от светских мероприятий время. Как применять звездный тренд на практике — научат певица Pink, Кристина Агилера, Ксения Собчак, Лиза Арзамасова и другие известные модницы.

Любопытную вариацию на тему японского национального костюма не так давно предложила Pink. Певица забавлялась с дочкой, снимая забавное видео, а заодно — показала огненно-красное кимоно с контрастными деталями на морскую тему: низ наряда украсили кораллы и проплывающие мимо рыбы.

Певица Pink / Instagram @pink

По-настоящему стильно умеет носить кимоно Кристина Агилера, и в арсенале певицы этот предмет гардероба появляется не первый раз. Так, например, в центре внимания оказался шелк, бесконечный шлейф, дерзкий корсет, акцентирующий талию, и брутальные ботфорты из лакированной кожи. Среди поклонниц кимоно оказались Мадонна и Крисси Тейген, и обе сделали ставку на максимально ярки цветочный принт. Больше образов — в нашей фотогалерее.

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Фото: Instagram

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