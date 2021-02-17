Звездный тренд — кимоно: певица Pink и Кристина Агилера научат носить его стильно

Кимоно доказывает свой статус универсальной и удобной вещи на все случаи жизни. Селебрити активно используют эту деталь гардероба не только для выступлений, но и дефилируют в них в свободное от светских мероприятий время. Как применять звездный тренд на практике — научат певица Pink, Кристина Агилера, Ксения Собчак, Лиза Арзамасова и другие известные модницы.