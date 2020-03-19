Звезда «Великолепного века» заинтриговала поклонников образами с костюмом-тройкой и банным халатом
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
На видео Узерли позирует в белоснежном костюме-тройке в духе английских денди, который затем меняет его на роскошное летящее платье из мерцающей золотистой ткани. Особенно интригующим стал look актрисы в объемной мужской рубашке, надетой как платье и расстегнутой на первые несколько пуговиц. Мерьем умело перевоплощалась из нежных женственных образов в дерзкие и брутальные, расслабленно позировала на террасе в банном халате, а затем перемещалась в интерьеры отеля, где дефилировала на головокружительных шпильках.
Восхищенные поклонники не жалели комплиментов. «Красотка Мерьем», «Шикарная!», «Лучше всех!», «Великолепно, браво!», «Интересно и красиво», «Безумная, безупречная, совершенная красота», «На это можно смотреть бесконечно», «Легкая, обворожительная, чарующая женщина» — пишут в комментариях.
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!