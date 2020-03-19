Звезда «Великолепного века» заинтриговала поклонников образами с костюмом-тройкой и банным халатом

На видео Узерли позирует в белоснежном костюме-тройке в духе английских денди, который затем меняет его на роскошное летящее платье из мерцающей золотистой ткани. Особенно интригующим стал look актрисы в объемной мужской рубашке, надетой как платье и расстегнутой на первые несколько пуговиц. Мерьем умело перевоплощалась из нежных женственных образов в дерзкие и брутальные, расслабленно позировала на террасе в банном халате, а затем перемещалась в интерьеры отеля, где дефилировала на головокружительных шпильках.