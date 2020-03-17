Звезда «Великолепного века» примерила золотистый блейзер и получила сотни комплиментов

Узерли, исполнившая роль Роксоланы в сериале «Великолепный век», приняла участие в новой съемке. Образ актрисы сдержан и лаконичен. На ней — строгий двубортный блейзер из золотистого шелка и ничего лишнего, даже аксессуаров. Макияж звезды естественный, в основе — палитра нюдовых оттенков. И снова эксперимент с прической: привычное гладкое каре Мерьем сменила на слегка небрежно распущенные волосы.