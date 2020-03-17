Звезда «Великолепного века» примерила золотистый блейзер и получила сотни комплиментов
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Узерли, исполнившая роль Роксоланы в сериале «Великолепный век», приняла участие в новой съемке. Образ актрисы сдержан и лаконичен. На ней — строгий двубортный блейзер из золотистого шелка и ничего лишнего, даже аксессуаров. Макияж звезды естественный, в основе — палитра нюдовых оттенков. И снова эксперимент с прической: привычное гладкое каре Мерьем сменила на слегка небрежно распущенные волосы.
Нежный образ Мерьем Узерли восхитил поклонников и собрал сотни комплиментов от фолловеров со всего мира. «Какая же она красивая!», «Красавица Мерьем», «С длинными волосами вы шикарная!», «Вы просто прелесть! Люблю вас очень», «На эльфа похожа», «Красивая, невероятно талантливая», «Принцесса!», «Ты самая лучшая в мире» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram
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