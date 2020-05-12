Звезда «Великолепного века» примерила стильный образ с облегающими брюками и эффектной шляпкой

Образ Узерли собрал сотни комплиментов от поклонников. «Как можно быть настолько шикарной?», «Вы очень красивая и талантливая», «Очень классная», «Мерьем как всегда элегантна и красива», «Мерьем, вы просто прелесть! Очень-очень красивая девушка», «Стильно! Вы красавица», «Невероятная женщина» — пишут в комментариях. О других стильных образах и свежих новостях из жизни актрисы читайте на Passion.ru.