Звезда «Великолепного века» примерила стильный образ с облегающими брюками и эффектной шляпкой
Фото: Instagram
Образ Узрели построен на игре контрастов. На ней — асимметричная блузка необычного фасона с верхом в виде белой рубашки с классическим воротником-стойкой и крупными пуговицами. Деталь зарифмована с укороченными базовыми брюками белого цвета, подчеркнувшими стройные ноги актрисы. Эффект бесконечных ног усилили ботильоны на высоком каблуке. В руках Мерьем держит стильную фетровую шляпу.
Образ Узерли собрал сотни комплиментов от поклонников. «Как можно быть настолько шикарной?», «Вы очень красивая и талантливая», «Очень классная», «Мерьем как всегда элегантна и красива», «Мерьем, вы просто прелесть! Очень-очень красивая девушка», «Стильно! Вы красавица», «Невероятная женщина» — пишут в комментариях. О других стильных образах и свежих новостях из жизни актрисы читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram
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