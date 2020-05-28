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Звезда «Великолепного века» примерила микротоп с джинсовкой бойфренда и получила сотни комплиментов

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Мерьем Узерли

Фото: Instagram

Мерьем Узерли, исполнившая роль Хюррем Султан в сериале «Великолепный век», порадовала поклонников жизнерадостными фото в Instagram. 36-летняя актриса примерила яркий образ и показала, как миксовать женственный стиль и одежду бойфренда.

Актриса поделилась серией снимков в своем аккаунте, на которых она расслабленно позирует и резвится на камеру. На ней — стильный дуэт лавандового цвета, в котором ультракороткий топ из трикотажа фактурной вязки рифмуется с прямой юбкой с высоким поясом-кокеткой. Ярким завершением аутфита стала объемная джинсовка из цветного денима в духе 80-х, будто позаимствованная у бойфренда.

Фото: Instagram

Поклонники не жалели комплиментов в адрес Узерли. «Обожаю вашу улыбку», «Восхитительная женщина», «Прекрасна!», «Какая же красивая!», «Обожаю вас и восхищаюсь!», «Королева красоты», «Очаровательная» — пишу в комментариях. О других стильных образах и новостях из жизни актрисы читайте на Passion.ru.

Фото: Globallook, Dpa, Instagram

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