Звезда «Великолепного века» примерила микротоп с джинсовкой бойфренда и получила сотни комплиментов
Фото: Instagram
Актриса поделилась серией снимков в своем аккаунте, на которых она расслабленно позирует и резвится на камеру. На ней — стильный дуэт лавандового цвета, в котором ультракороткий топ из трикотажа фактурной вязки рифмуется с прямой юбкой с высоким поясом-кокеткой. Ярким завершением аутфита стала объемная джинсовка из цветного денима в духе 80-х, будто позаимствованная у бойфренда.
Поклонники не жалели комплиментов в адрес Узерли. «Обожаю вашу улыбку», «Восхитительная женщина», «Прекрасна!», «Какая же красивая!», «Обожаю вас и восхищаюсь!», «Королева красоты», «Очаровательная» — пишу в комментариях. О других стильных образах и новостях из жизни актрисы читайте на Passion.ru.
Фото: Globallook, Dpa, Instagram
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