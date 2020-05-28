Звезда «Великолепного века» примерила микротоп с джинсовкой бойфренда и получила сотни комплиментов

Актриса поделилась серией снимков в своем аккаунте, на которых она расслабленно позирует и резвится на камеру. На ней — стильный дуэт лавандового цвета, в котором ультракороткий топ из трикотажа фактурной вязки рифмуется с прямой юбкой с высоким поясом-кокеткой. Ярким завершением аутфита стала объемная джинсовка из цветного денима в духе 80-х, будто позаимствованная у бойфренда.