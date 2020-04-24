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Звезда «Великолепного века» примерила блестящее сари в модной съемке

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Мерьем Узерли

Фото: Globallook

Мерьем Узерли удивила поклонников ярким образом, блеснув в модной съемке. Блестящий total look 36-летней актрисы, дополненный увесистыми драгоценностями, собрал сотни комплиментов.

Звезда сериала «Великолепный век», известная по роли Хюррем Султан, позирует в роскошном вечернем наряде. На ней — сияющее платье на одно плечо, напоминающее индийское сари. Оттенок пыльной розы дополнен золотыми деталями и зарифмован с миниатюрной сумкой из кожи конфетно-розового цвета с «питоновым» тиснением. Образ завершили акцентные statement-украшения — массивный браслет в комплекте с крупным кольцом и серьгами.

Фото: Instagram

Элегантный образ Узерли восхитил фолловеров. «Шикарная!», «Идеальный макияж», «Королева», «Вначале показалось, что вы в сари», «Вы покорили мое сердце», «Хюррем Султан, как всегда шикарно!», «Обворожительны, восхитительны!», «Роскошная Мерьем» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram

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