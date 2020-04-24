Звезда «Великолепного века» примерила блестящее сари в модной съемке

Звезда сериала «Великолепный век», известная по роли Хюррем Султан, позирует в роскошном вечернем наряде. На ней — сияющее платье на одно плечо, напоминающее индийское сари. Оттенок пыльной розы дополнен золотыми деталями и зарифмован с миниатюрной сумкой из кожи конфетно-розового цвета с «питоновым» тиснением. Образ завершили акцентные statement-украшения — массивный браслет в комплекте с крупным кольцом и серьгами.