Звезда «Великолепного века» примерила блестящее сари в модной съемке
Фото: Globallook
Звезда сериала «Великолепный век», известная по роли Хюррем Султан, позирует в роскошном вечернем наряде. На ней — сияющее платье на одно плечо, напоминающее индийское сари. Оттенок пыльной розы дополнен золотыми деталями и зарифмован с миниатюрной сумкой из кожи конфетно-розового цвета с «питоновым» тиснением. Образ завершили акцентные statement-украшения — массивный браслет в комплекте с крупным кольцом и серьгами.
Элегантный образ Узерли восхитил фолловеров. «Шикарная!», «Идеальный макияж», «Королева», «Вначале показалось, что вы в сари», «Вы покорили мое сердце», «Хюррем Султан, как всегда шикарно!», «Обворожительны, восхитительны!», «Роскошная Мерьем» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram
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