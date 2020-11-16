Звезда «Великолепного века» блеснула в трениках и ботильонах со стразами

На серии стильных снимков Узерли позирует в спортшик-аутфите, выстроенном вокруг темного графитового цвета. Двойка из объемного свитшота и слегка мешковатых джоггеров с контрастными лампасами дополнена необычной обувью. На ногах звезды красуются полупрозрачные ботиольоны на шпильках, щедро декорированные мерцающими стразами. Образ актрисы естественен, с легким мейкапом в нюдовых тонах и прической с собранными в пучок волосами и парой локонов у лица.