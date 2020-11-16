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Звезда «Великолепного века» блеснула в трениках и ботильонах со стразами

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Мерьем Узерли

Фото: Instagram @meryemuzerlimeryem

Мерьем Узерли, исполнившая главную роль Хюррем Султан в сериале «Великолепный век», блеснула в эффектном образе и собрала не одну сотню комплиментов. 37-летняя актриса сейчас пребывает в интересном положении, о чем открыто сообщила поклонниками, но делиться «беременными» фото все же не торопится.

На серии стильных снимков Узерли позирует в спортшик-аутфите, выстроенном вокруг темного графитового цвета. Двойка из объемного свитшота и слегка мешковатых джоггеров с контрастными лампасами дополнена необычной обувью. На ногах звезды красуются полупрозрачные ботиольоны на шпильках, щедро декорированные мерцающими стразами. Образ актрисы естественен, с легким мейкапом в нюдовых тонах и прической с собранными в пучок волосами и парой локонов у лица.

Мерьем Узерли / Instagram @meryemuzerlimeryem

Поклонники не скрывали восторг и не жалели комплиментов в адрес любимой звезды. «Всегда потрясающая!», «Ангел!», «Самая красивая!», «Принцесса Мерьем», «Королева красоты», «Шикарна, богиня!», «Просто бомба!», «Прекрасная султанша» — пишут в комментариях. О других стильных образах Мерьем Узерли читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram@meryemuzerlimeryem / Globallook

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