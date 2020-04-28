Звезда сериала «Клон» в футболке с коронавирусом показала яркий защитный образ
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Фото: Instagram
Джованна Антонелли, известная по роли Жади в сериале «Клон», активно делится, как проводит время в режиме самоизоляции. 44-летняя актриса показала свой стильный способ защиты от коронавируса.
Антонелли поддержала благотворительную акцию по борьбе с коронавирусом. Актриса поделилась «неприбранным» селфи в своем Instagram, на котором она позирует в постели. Отсутствие мейкапа звезда компенсировала защитной маской с принтом в виде коронавируса. Он же стал главным акцентом на белой футболке, украшенной ярким детским рисунком.
Джованна Антонелли смел демонстрирует фото без макияжа и в домашней одежды, чем восхищает фолловеров. Даже в условиях карантина актриса регулярно занимается спортом и может похвастаться роскошными формами и рельефным прессом. Свежие новости о жизни звезды читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram
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