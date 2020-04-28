Звезда сериала «Клон» в футболке с коронавирусом показала яркий защитный образ

Джованна Антонелли смел демонстрирует фото без макияжа и в домашней одежды, чем восхищает фолловеров. Даже в условиях карантина актриса регулярно занимается спортом и может похвастаться роскошными формами и рельефным прессом. Свежие новости о жизни звезды читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram

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