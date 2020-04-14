Звезда сериала «Деффчонки» Анастасия Денисова позабавила Сеть видео в мехах в рваной шляпе
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Фото: Instagram
«И пусть мне снова будут крутить у виска и говорить что пора бы делом заняться, а не вот эти вот все игрульки!» — прокомментировала видео Денисова. Звезда сериала «Деффчонки» продефилировала в пламенно-красном платье с декольте, поверх которого накинула шубу. Дополнили look блестящие босоножки на шпильке, акцентные украшения и солнцезащитные очки. Ярким финальным штрихом стала широкополая плетеная шляпа с порванными полями: «И да, шляпа рваная, что придаёт стилю аромат винтажа и небрежности» — добавила актриса.
Фолловеры оценили забавное видео Денисовой. «Анастасия, вы суперская», «Ну шикарная же женщина», «Нереальная красотка!», «Шикарная деффчонка, настоящая леди», «Вау! Крутая!», «Настроение подняли на все сто» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram
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