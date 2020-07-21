Звезда «Не родись красивой» Юлия Такшина похвасталась стройной фигурой в брюках василькового цвета

Фолловеры оценили стильный повседневный look актрисы и не забыли о комплиментах. «Очень вам идет!», «Ой, какая красивая!», «Как всегда на высоте», «Синий и белый вам к лицу. Очень и очень!», «Юля, вы такая классная», «Вы — совершенство! Очень красивая», «Юлия, вы так восхитительны и прекрасны, что теряются все слова!» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram @uliatakshina

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