Звезда «Не родись красивой» Юлия Такшина похвасталась стройной фигурой в брюках василькового цвета
Фото: Instagram @uliatakshina
Такшина преподала стильный мастер-класс, обыграв повседневный look при помощи дуэта контрастных цветов. Звезда сериала «Не родись красивой», исполнившая в нем роль Виктории Клочковой, похвасталась бесконечными ногами, подчеркнув стройность брюками насыщенного василькового оттенка. Секрет образа с эффектом «вау» прост: завышенная линия талии плюс вертикальные стрелки, которые визуально вытягивают фигуру. Яркую деталь актриса зарифмовала с базовым белым топом, а защищаться от столичной непогоды взялась при помощи стильного двубортного блейзера свободного силуэта в молочном оттенке. Завершили образ кожаные кеды и плотные носки с контрастными надписями.
Фолловеры оценили стильный повседневный look актрисы и не забыли о комплиментах. «Очень вам идет!», «Ой, какая красивая!», «Как всегда на высоте», «Синий и белый вам к лицу. Очень и очень!», «Юля, вы такая классная», «Вы — совершенство! Очень красивая», «Юлия, вы так восхитительны и прекрасны, что теряются все слова!» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram @uliatakshina
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