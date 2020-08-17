Звезда «Не родись красивой» Юлия Такшина блеснула в макси-платье с брутальной «кобурой»

Фолловеры отметили, что звезда экранов выглядит молодо и на ее лице не заметно ни единой морщины. На что Юлия ответила: «Все мои морщинки любимые. Жить в гармонии с собой». Подписчики были щедры на комплименты: «Юлечка, вы очень красивая!», «Глаз не оторвать от красоты», «Шикарна как всегда», «У этой женщины все красивое — лицо, фигура, ноги, платье, туфли…», «Всегда на стиле», «Фееричная женщина!» — пишут в комментариях.