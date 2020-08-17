Звезда «Не родись красивой» Юлия Такшина блеснула в макси-платье с брутальной «кобурой»
Фото: Instagram @uliatakshina
Актриса поделилась ярким снимком в своем Instagram, на котором позирует в лаконичном макси-платье глубокого полуночно-синего оттенка. Скромный верх с длинными рукавами компенсирует экстремально высокий разрез юбки. На контрасте с нарядом играет брутальный кожаный пояс со стилизованной кобурой. Окончательно обезоружить поклонников помогли лакированные туфли на шпильках самой дерзкой высоты. Финальным штрихом образа стал яркий мейкап, в котором губы акцентированы пламенно-красной помадой.
Фолловеры отметили, что звезда экранов выглядит молодо и на ее лице не заметно ни единой морщины. На что Юлия ответила: «Все мои морщинки любимые. Жить в гармонии с собой». Подписчики были щедры на комплименты: «Юлечка, вы очень красивая!», «Глаз не оторвать от красоты», «Шикарна как всегда», «У этой женщины все красивое — лицо, фигура, ноги, платье, туфли…», «Всегда на стиле», «Фееричная женщина!» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram @uliatakshina
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