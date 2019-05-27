«Золушка в золотом»: постройневшая Виктория Боня в полупрозрачном платье восхитила поклонников

72-й Каннский кинофестиваль, на котором успели побывать многие российские знаменитости, закончился 25 мая. Бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня совершила несколько выходов, фото и видео с которых она так и не успела показать поклонникам.

«Буду делиться с вами всеми фото и видео, которые я не успела еще запостись с #festivaldecannes. Как вам это платье??», — написала она.