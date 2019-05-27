«Золушка в золотом»: постройневшая Виктория Боня в полупрозрачном платье восхитила поклонников

72-й Каннский кинофестиваль, на котором успели побывать многие российские знаменитости, закончился 25 мая. Бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня совершила несколько выходов, фото и видео с которых она так и не успела показать поклонникам.
«Буду делиться с вами всеми фото и видео, которые я не успела еще запостись с #festivaldecannes. Как вам это платье??», — написала она.
«Боня как всегда огонь», «Вика, какая ты красавица! Платье шикарное», «Это самое лучшее платье из всех», «Идеальная спинка, идеальный наряд», «Как оно интересно просвечивает», «Наша гордость! Настолько красивая россиянка! Редкой красоты девушка», «Золотая рыбка», «Нереальная», «Золушка в золотом», — обсуждают подписчики.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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