Золотые брюки, элегантный хаки, платье-смокинг на голое тело: 36-летняя Зара очаровала фанатов новыми образами

На днях в Сети состоялась премьера нового клипа Зары. Образы, которые она использовала в нем, вызвали массу комплиментов.

«Сколько же прекрасных эмоций вы мне дарите теплыми отзывами о моем видео. Многие отмечают мои образы в клипе, автором которых является моя дорогая @alinagerman. Кстати, какой из них вам ближе всего?», — написала звезда.