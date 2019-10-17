Золотые брюки, элегантный хаки, платье-смокинг на голое тело: 36-летняя Зара очаровала фанатов новыми образами
Певица Зара устроила голосование за лучший «лук».
На днях в Сети состоялась премьера нового клипа Зары. Образы, которые она использовала в нем, вызвали массу комплиментов.
«Сколько же прекрасных эмоций вы мне дарите теплыми отзывами о моем видео. Многие отмечают мои образы в клипе, автором которых является моя дорогая @alinagerman. Кстати, какой из них вам ближе всего?», — написала звезда.
А какой больше нравится вам?
Фото и видео: instagram
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